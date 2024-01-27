Barclays Bankası İsrail\'e Silah Satışı Yapan Firmalarla İlişkisine Karşı Protesto Edildi

İngiltere'deki Barclays bankası şubeleri önünde toplanan eylemciler, bankanın İsrail'e silah satışı yapan firmalarla olan yatırım ve finansman ilişkisini protesto etti.

Filistin Dayanışma Kampanyasından (PSC) yapılan açıklamada, İsrail'le iş yapan silah şirketlerine 1 milyar sterlinlik yatırım yapıp 3 milyar sterlinlik de fon sağladığı iddia edilen Barclays'in tepkilere karşılık vermediği belirtildi.

Barclays hesaplarının kapatılması çağrısı da yapan PCS'nin organize ettiği eylemlerde bankanın 50'nin üzerinde şubesi önünde protesto düzenlendi.

Bankanın İsrail'in Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki Kensington High Street şubesi önünde toplanan eylemciler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemciler şube önüne, üzerinde Barclays'i Gazze'deki katliamlarda İsrail'le işbirliği yapmakla suçlayan ifadelerin yer aldığı karton tabutlar da bıraktı.

Göstericiler ayrıca, "İsrail'i silahlandırmayın", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Barclays'ten utanıyoruz" sloganları da attı.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Tony Loftus, bankayı İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasına destek veren şirketlere yatırım yapıp fon sağlamakla suçlayarak, geçmişte aynı desteğin apartheid Güney Afrika yönetimine de verildiğini söyledi.

Loftus, yalnızca Barclays'i değil İsrail'in Gazze'deki eylemlerine destek veren tüm firmalara tepki gösterdiklerini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açıkladığı tedbir kararlarına da değinen Loftus, "Önemli bir adım ancak yeterli değil çünkü ateşkes istemeleri gerekirdi. Ne yazık ki istemediler ve Siyonist rejim tüm bölgeyi temizleyene kadar katliamlarına devam edecek." dedi.

Loftus, İsrail'in Lübnan'a saldırıp Suriye topraklarını da işgal ettiğini belirterek, "Siyonist ideolojinin bugünün dünyasında yeri yok." ifadesini kullandı.

Joanna McGuinness ise yaptığı açıklamada Barclays'in İsrail devletiyle işbirliği içinde olduğunu ve katliama destek veren firmaları finanse ettiğini söyledi.

"Bu soykırımı fonlamak tamamen ahlaksızlıktır." diyen McGuinness, "(UAD'nin aldığı kararlar) Umarım dün alınan kararlar bir şeyleri değiştirir ve silah satışlarını durdurur. Dünkü kararların İsrail'i destekleyen bizim ülkemiz gibi ülkeler üzerinde kararlarını değiştirmesi için baskı oluşturmasını ve İsrail'e korkunç saldırılarını durdurması için baskı yapmasını umuyorum." diye konuştu.