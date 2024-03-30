Barış Ezer, Akyurt Kuş Sevenler Derneği\'ni ziyaret etti

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Milli Yol Partisi Akyurt Belediye Başkan adayı Barış Ezer, Akyurt Kuş Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Ali Başkan'ı ziyaret etti, dernek üyelerinin sorunlarını dinledi. Ezer, seçilmesi durumunda tüm hayvanlar için barınaklar inşa edeceklerinin sözünü verdi.

Ziyaret sırasında dernek üyeleriyle de bir araya gelen Ezer, insanların da hayvanların da daha iyi bir yaşam standartlarına sahip olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Ezer, "Belediye başkanı olduğumuz takdirde, merdiven altlarında değil, insanların insan gibi yaşayacağı ve tüm hayvanların barınabileceği yerler inşa edeceğiz" dedi.

Kuşların yaşam alanlarının korunması ve hayvanların refahı için çaba harcamaya devam edeceklerini belirten Ezer, Akyurt'un sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacaklarını söyledi.

Akyurt Kuş Sevenler Derneği üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ve aday Ezer'e desteklerini dile getirdiler. Dernek Başkanı Mehmet Ali Başkan ise Ezer'in samimi yaklaşımından ve taahhütlerinden dolayı umutlu olduklarını belirtti.

Barış Ezer'in Akyurt'ta hayvan hakları ve çevre koruma konularına verdiği önem, seçim sürecinde ön plana çıkarken, halk arasında da olumlu yankı buldu.