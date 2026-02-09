Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal'da Konser Programıyla Anıldı - Son Dakika
Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal'da Konser Programıyla Anıldı

09.02.2026 10:36  Güncelleme: 11:50
Anadolu Rock müziğin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıl dönümleri dolayısıyla düzenlenen konserle Kartal'da anıldı. Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, farklı kuşaklardan sanatseverler bir araya geldi.

(İSTANBUL) - Anadolu Rock müziğin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal Belediyesi tarafından Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programıyla anıldı.

Türk müziğinde aşık geleneğini çağının diliyle buluşturan usta sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen konser programıyla anıldı. Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programı, farklı kuşaklardan sanatseverleri bir araya getirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün şubat ayı programı kapsamında düzenlediği anma konserine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Özkan Özdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Göğe Selam Orkestrası'nın sahne aldığı gecede; Barış Gülhane, Bülent Güven, Alican Eren, Erdem Parlakçakıl ve Cem Yalçınkaya, Manço ve Karaca'nın halkın hafızasında yer etmiş eserlerini seslendirdi. Salonun tamamen dolduğu konserde dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Programda ayrıca, Barış Manço'nun uzun yıllar menajerliğini yapmış olan Melih Erdem sahneye davet edilerek, "Domates Biber Patlıcan" şarkısının ortaya çıkış sürecine ilişkin anılarını paylaştı.

Konserin son bölümünde Yüksel, sahneye çıkarak sanatçılara çiçek ve Kartal heykelciği takdim etti. Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerinin hala ezbere söylenmesinin, sanatın zamana direnen gücünü gösterdiğini belirten Yüksel, farklı kuşakların aynı duyguda buluşmasının bu mirasın en değerli yönü olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık iki saat süren konser, "Arkadaşım Eşek" şarkısının sahneye davet edilen çocuklarla birlikte söylenmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Barış Manço, Cem Karaca, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

