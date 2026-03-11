Bartı Efe Zengin Toprağa Verildi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Bartı Efe Zengin Toprağa Verildi

11.03.2026 21:19
Bucak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Bartu Efe Zengin, cenaze töreniyle defnedildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Bartu Efe Zengin için Burdur merkez Sultandere mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Trene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Zengin'in ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Öğretmen Sevkan Zengin ve özel bir şirkette pazarlama müdürü olan Kadri Zengin çiftinin tek çocuğu olan Bartu Efe kılınan namazın ardından gözyaşları ile toprağa verildi. Sevkan ve Kadri Zengin çifti arkadaşlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Anne ve baba, Bartu Efe'nin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Aile dostu 20'nci dönem DSP Burdur Milletvekili Kazım Üstüner, "Efe elimizde büyüdü. Pırıl pırıl bir gencimizi kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz. Antalya'dan Burdur'a dönerken aracının lastiğinin patlaması sonucu kaza geçirdi. 10 günlük mücadeleyi ne yazık ki kazanamadık. Evladımız gibi sevdiğimiz anne ve babası çok yüce bir davranış sergilediler. Kaybettikleri yavrularının organlarını bağışladılar. Bu acı içerisinde çok örnek bir davranış gösterdiler. Efe evladımızın organları organ bekleyen hastalara can verecek. Bu bizim tesellimiz olacak. Kalbi Efe gibi genç bir evladımıza hayat verecek. İnşallah diğer nakiller de başarılı olur, 1 Efe gider, 8 Efe gelir ümidiyle teselli buluyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Trafik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
