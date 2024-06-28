Bartın Belediyesi, Malzeme Hırsızlığı İddiasıyla 6 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Bartın Belediyesi, Malzeme Hırsızlığı İddiasıyla 6 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Bartın Belediyesi, depodan izinsiz alınan malzemelerin bir iş yerine bırakıldığını tespit etmesi üzerine 4'ü çalışan 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadelerinin ardından şüpheliler salıverildi ve soruşturma devam ediyor.

28.06.2024 15:41
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Bartın Belediyesinin, depodan izinsiz aldıkları malzemeleri bir iş yerine bıraktıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma açıldı.

Bartın Belediyesi, deposunda bulunan çeşitli malzemelerin yasa dışı olarak alınıp bir iş yerine bırakıldığını tespit etmesinin ardından 4'ü çalışan 6 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın Belediyesinin, tüm faaliyetlerinde her zaman hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygun hareket ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda belediyemiz deposundan sıfır malzemelerin alınıp çuvallarla bir iş yerine bırakıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurumuz üzerine de adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Bartın Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Belediyesi, Malzeme Hırsızlığı İddiasıyla 6 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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