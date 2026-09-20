Bartın'da 100 yıllık demircilikte 70 dükkan varken 4'üncü kuşak Halil Ak tek kaldı - Son Dakika
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Bartın'da 100 yıllık demircilikte 70 dükkan varken 4'üncü kuşak Halil Ak tek kaldı

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Bartın\'da 100 yıllık demircilikte 70 dükkan varken 4\'üncü kuşak Halil Ak tek kaldı
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Bartın'da 4'üncü kuşak demirci Halil Ak, yaklaşık 100 yıllık mesleğini 30 metrekarelik dükkanda sürdürüyor. Demirciler Sokağı'nda eskiden 70 demirci dükkanı olduğunu, bugün tek kaldığını belirten Ak, çırak bulamadıklarını ve gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini söylüyor.

BARTIN'da demirci ustası Halil Ak (56), dedesinin babasından kalan yaklaşık 100 yıllık demircilik mesleğini 30 metrekarelik dükkanda sürdürüyor. Demirciler Sokağı'nda mesleğin son temsilcisi olan Ak, "Bu sokakta eskiden 70 tane demirci dükkanı varmış ama şimdi sadece ben kaldım" dedi.

Bartın kent merkezindeki Demirciler Sokağı'nda 50 yıl önce 70 demirci esnafı bulunurken, bugün mesleği sürdüren tek kişi olarak Halil Ak kaldı. Ak, 24 yaşında babası Ahmet ile amcası Mehmet Ak'ın yanında, 30 metrekarelik dükkanda çırak olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 100 yıllık dükkanda 4'üncü kuşak demirci olan Ak, 32 yıldır mesleğini tek başına sürdürüyor. Ak'ın dükkanında kazma, orak, saban demiri, çapa, balta, keser ve çeşitli mutfak bıçakları el emeğiyle üretilirken, eski tarım aletleri de onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

'BURAYA ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Mesleğin kendisine dedesinin babasından kaldığını belirten Halil Ak, "Şu anda bu mesleği ben devam ettiriyorum. Ben 4'üncü kuşağım ama bizden sonra bitti. Ben kendim 32 senedir bu işi yapıyorum. Çalıştık, emekli olduk. Buraya çırak bulamıyoruz, bu konuda çok sıkıntımız var. Bizim mesleğimizi yeni nesil; kirli, yorucu ve çalışma süresi uzun diye tercih etmiyor. Gençlerin bu mesleğe merakı yok. Biz de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu sokakta eskiden 70 tane demirci dükkanı varmış ama şimdi sadece ben kaldım. Teknolojinin gelişmesiyle artık balta, kazma Çin'den geliyor. Emek harcayarak demir yapan kalmadı. Bartın'da da mesleğin son temsilcisi biz kaldık" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da 100 yıllık demircilikte 70 dükkan varken 4'üncü kuşak Halil Ak tek kaldı - Son Dakika
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