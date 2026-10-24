Bartın'da 300 bin lira kredi dolandırıcılığı iddiasıyla iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 300 bin lira kredi dolandırıcılığı iddiasıyla iş yeri sahibi tutuklandı

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Bartın'da cep telefonu almak için gittiği iş yerinde telefonunu verdiği iş yeri sahibinin, adına 300 bin lira kredi çektiği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. Müşteri, faiziyle 358 bin 469 lira zarara uğradığını öne sürdü.

Bartın'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle" dolandırıcılık iddiasına ilişkin çalışma yürütüldü.

İnceleme sonucu, cep telefonu satın almak amacıyla kent merkezindeki bir iş yerine giden bir kişinin, iş yeri sahibiyle 62 bin 999 lira bedel üzerinden anlaştığı, kredi işlemleri için telefonunu iş yeri sahibine verdiği ve taksitleri elden ödemeyi kabul ettiği belirlendi.

Müşteri, taksitlerden birini ödemesinin ardından 22 Ekim'de bankadan gelen gecikme mesajı üzerine yaptığı araştırmada, adına 300 bin lira kredi çekildiğini ve paranın farklı banka hesaplarına aktarıldığını öğrendikten sonra iş yerine giderek dükkanın kapalı olduğunu gördü.

Faiziyle 358 bin 469 lira zarara uğradığını öne süren müşteri, iş yeri sahibinden şikayetçi oldu.

İş yeri sahibinin banka hesap hareketlerine yönelik incelemede, kredi kapsamında temin edilen paranın bir bölümünün kendisine ve eşine ait hesaplara aktardığı, devam eden para transferleri sonucunda paranın bir kısmının başka bir kişinin hesabına, toplam 228 bin 283 liranın ise yasal bahis platformlarındaki hesaplara gönderildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Cep Telefonu3. SayfaBartınGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 300 bin lira kredi dolandırıcılığı iddiasıyla iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
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