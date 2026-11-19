Bartın Mahalli Çevre Kurulu tarafından 2026-2027 kış sezonuna ilişkin hava kirliliğinin önlenmesine yönelik kararlar alındı.

Vali Yardımcısı Emre Yeşilbaş başkanlığında toplanan kurul tarafından kış sezonunda kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları belirlendi. Sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ve kamu kurumları için hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik kararlar alındı.

Kurul kararına göre, merkezi ısıtma sistemine sahip 10 ve üzeri bağımsız bölümü bulunan binalar ile kamu kurumları, okullar, hastaneler, yurtlar, apartlar ve diğer işletmelerin, baca gazı emisyonlarını mevzuatta belirlenen sınır değerlere düşürmek amacıyla uygun filtre sistemleri kurması kararlaştırıldı.

Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kaloriferlerin yakma saatleri sabah 04.30-06.00, akşam ise 17.30-19.00 olarak düzenlendi. Bu saatler dışında kalorifer kazanlarının yastıklama usulüyle çalıştırılmasına karar verildi.

Aralık, ocak ve şubat aylarında sabah yakma saatinin 1 saat geç, akşam yakma saatinin ise 1 saat erken uygulanabileceği belirtildi.

İş yeri ve konutlarda kalorifer kazanlarını yakacak kişilerin Ateşçi Belgesi bulunması zorunlu olacak. Belgeli yakıcılar, aynı mahallede veya ikamet ettikleri yerin 500 metre çapında olmak kaydıyla en fazla 4 kalorifer kazanını çalıştırabilecek.

Kararlar uyarınca, Bartın'da faaliyet gösteren ve katı yakıt kullanan 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip otel işletmelerinin 2027 yılı içerisinde bacalarına filtre sistemi kurması gerekecek.

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde faaliyet gösteren 100 yatak ve üzeri otellerin ise 31 Aralık 2027 tarihine kadar ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarında doğal gaz kullanımına geçiş hazırlıklarını tamamlaması ve bu tarihten itibaren doğal gaz kullanması zorunlu olacak.

Ayrıca, yeni doğal gaz hattı çekilen ancak henüz doğal gaza geçmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının gelecek kış sezonunda doğal gaz kullanabilmeleri için gerekli ödeneği temin ederek yatırımlarını 2027 yılı programına almaları kararlaştırıldı.

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında katı yakıt satış yerleri, bayiler, taşıma araçları, binalar, konutlar, oteller ve sitelerde denetimler gerçekleştirilecek. Kontrollerde yakıtların uygunluğu, filtre sistemleri, kalorifer kazanları, bacaların temizliği, yakma usulleri, iş yeri ruhsatları ve ateşçi belgeleri incelenecek.