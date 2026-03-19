BARTIN'da köprü korkuluklarına çarpan cipin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Korkuluklara Çarpan Cipte Yaralılar Var - Son Dakika
