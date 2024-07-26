Bartın'da otomobil dereye devrildi, sürücü kurtarıldı

Bartın'da otomobilin dereye devrildiği kazada suda mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Darıören köyünde Bekir Ufuk B. idaresindeki 16 ACJ 109 plakalı otomobil dereye devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, derede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ekiplerince halat ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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