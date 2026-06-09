Bartın'da Sahipsiz Hayvanlara Rehabilitasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da Sahipsiz Hayvanlara Rehabilitasyon

09.06.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'daki merkezde 1500 sokak hayvanı tedavi edilip rehabilite ediliyor, sahiplendirme de yapılıyor.

Bartın'da sahipsiz hayvanlar, 48 dönümlük alanda tedavi ve rehabilite ediliyor.

Mahalli İdareler Birliğince Uğurlar köyü mevkisinde 2021'de faaliyete geçen ve 23 dönüm alan üzerine kurulu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kapasitesinin arttırılması için geçen yıl çalışma başlatıldı.

Hayvan barınağının bitişiğinde bulunan 25 dönümlük orman arazisinin tahsisi yapılarak etrafı çitle çevrildi, gerekli kısımlara sundurmalar yapıldı, çevre aydınlatması ve güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Merkezin, kasım ayında genişletilmesinin tamamlanmasıyla 800 olan hayvan sayısı 1500'e ulaştı. Tedavi ve kısırlaştırmalarının ardından rehabilitasyon süreci sona eren hayvanlar, toplam 48 dönüm alana sahip merkezdeki 30 dönümlük doğal ortama salınıyor ya da sahiplendiriliyor.

Beslenme ihtiyaçları fabrikalardaki artık yemeklerden sağlanıyor

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Sercan Çubuk, AA muhabirine, hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarına bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Getirilen tüm hayvanların üreme kontrolünün ardından kayıt altına alınarak küpeleme işlemi yapıldığını anlatan Çubuk, "Mahalli İdareler Birliğince kurulan merkezimizde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanlar ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depolar ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Burada kedi ve köpeklerin ilk olarak genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir hastalığı, sakatlığı var mı, bu testleri yapıp teşhisleri konuluyor. Önce tedavilerini, ardından da kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Tedavi ve rehabilitasyondan sonra 30 dönümlük doğal yaşam alanına bırakıyoruz." diye konuştu.

Çubuk, merkezde 1500 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının günün 24 saati getirilebileceğini kaydetti.

Hayvanların birçoğunun tedaviye muhtaç halde merkeze getirildiğini bildiren Çubuk, "2 bin 800 sokak hayvanı kapasiteli merkezimizde şu an yaklaşık 1500 hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 300 köpek sahiplendirdik. Tabii sahiplendirmede en önemli kriterimiz, sahiplenilecek hayvanın kısırlaştırılmasının yapılmış ve sağlıklı olması." dedi.

Veteriner hekim Sercan Çubuk, hayvanların beslenmelerini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların mutfaklarından yemek artığı toplayarak sağladıklarını ve merkezdeki yemek hazırlama makineleriyle raf ömürlerini uzattıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun yanı sıra belirli periyotlarla mama alımı yapıyoruz. Toplu alanda yetişen hayvanlar olduğu için ister istemez yiyecek kavgası durumlarının önüne geçmek için 2 veya 3 öğün besleme yoluna gidiyoruz. Bu alan hazırlanırken hayvanlarımızın tamamen doğal ortamda olmalarına özen gösterdik ve bunun için gölge yapabilecek ağaçlandırma, yine sıcak havalarda rahat yatabileceği toprak zemin ortamı ve kulübelerle doğal yaşam alanı oluşturmaya çalıştık."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Bartın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Sahipsiz Hayvanlara Rehabilitasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:01:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Sahipsiz Hayvanlara Rehabilitasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.