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Bartın'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı - Son Dakika
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Bartın'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı

Bartın'da bir sürücü, kara yolunda ters şeritte ilerleyerek diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay, Bartın- Karabük kara yolunda meydana geldi. Sürücülerin cep telefonuyla görüntülediği anlarda, diğer sürücüler uyarılarda bulundu. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bartın\'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı
20.01.2024 - 11:07,
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BARTIN'da, kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları, yoldaki başka sürücüler, cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bartın- Karabük kara yolu Esentepe Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine doğru, yaklaşık 300 metre, ters şeritte ilerleyen sürücü, diğer şeritteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin selektör yapıp uyardığı görüldü. Trafikteki sürücülerin ihbarıyla, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı - Son Dakika
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