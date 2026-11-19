Bartın Ulus-Pınarbaşı yolunun 100 metrelik bölümü yağış nedeniyle çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus-Pınarbaşı yolunun Şirinler köyü mevkisinde, Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle 100 metrelik bölüm çöktü. AFAD, Karayolları ve jandarmanın önlem aldığı yolda araçlar başka güzergaha yönlendirildi; bölgede 4 noktada toprak kayması görüldü.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun bir bölümü yağış nedeniyle çöktü.
Ulus ilçesinden Pınarbaşı ilçesine giden güzergahtaki Şirinler köyü mevkisinde, Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu kara yolunun 100 metrelik kısmında çökme yaşandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları ile jandarmanın güvenlik önlemi aldığı mevkide bekleyen araçlar, başka güzergahlara yönlendirildi.
Bölgede 4 ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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