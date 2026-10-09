Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki sürücünün arazi aracı kaldırımları aşıp markete girdi - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki sürücünün arazi aracı kaldırımları aşıp markete girdi

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Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücünün kullandığı arazi aracı kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp markete girdi. Araç raflara ve yazar kasa tezgahına çarptı; kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri yoktu, markette ve araçta hasar oluştu, o anlar kamerada.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.

Araç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.

Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.

Araç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.

Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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