Bartın Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı Programı Açıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) aile yapısını güçlendirecek uzmanlar yetiştirme hedefiyle Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ, eğitim öğretim altyapısını güçlendirmek ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunulan teklifin onaylanmasıyla BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.
Birey, aile ve toplum refahını destekleyecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan programla BARÜ'nün lisansüstü program sayısı da arttı.
Açılan program kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi iletişim ile sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik bilimsel araştırmalar yürütülecek. BARÜ, aile danışmanlığı alanında yetiştireceği uzmanlarla birey ve aile odaklı çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor.
