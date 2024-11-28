Bartın Üniversitesi'nden Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın Üniversitesi'nden Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi

Bartın Üniversitesi\'nden Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi

Bartın Üniversitesi, DSİ ile işbirliği yaparak iklim değişikliği ile mücadele için proje geliştirdi.

28.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ), sel ve kuraklık risklerinin azaltılması çalışmalarında işbirliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin paydaşlığında "İklim değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Uzun, iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında geleceğe değer katma amacında olduklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan ortak sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluştururken, diğer yandan 'üreten üniversite' anlayışıyla sürece önemli katkılar sunuyoruz. Çabalarımızla ülkemizin küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olma hedefine daha da yaklaşıyoruz. Ülkemizin iklime uyum ve dayanım kapsamındaki hedeflerine değer katıyoruz. Uluslararası alanda başarıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliğine uyum politikaları sürecindeki değerli destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle bizlere destek olan DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta'ya ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Devlet Su İşleri, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nden Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:54:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi'nden Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.