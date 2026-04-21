Bartov: Gazze'dekiler özel bir soykırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartov: Gazze'dekiler özel bir soykırım

21.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Omer Bartov, Gazze'de yaşanan olayların Holokost'tan farklı bir soykırım olduğunu vurguladı.

ABD'deki Brown Üniversitesinde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten İsrail asıllı Amerikalı Profesör Omer Bartov, "Yaşananlar, Holokost'a benzemiyor. Gazze'de yaşananlar Holokost değildir. Gazze'de yaşananlar, özel bir soykırımdır. Holokost'tan çok farklıdır, Birleşmiş Milletlerin (BM) soykırım tanımıyla örtüşmektedir." dedi.

Brown Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü Bartov, siyonizme yönelik eleştirilerini Gazze'de yaşananlar üzerinden ele aldığı "İsrail: Ne Yanlış Gitti?" adlı yeni kitabında işaret ettiği hususları, The New Yorker dergisine verdiği röportajda ayrıntılarıyla anlattı.

Gazze'de geniş çaplı yıkım yaşandığını belirten Bartov, çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı.

Bartov, "İsrail'de soykırım niteliği taşıyan söylemler mevcut. İsrail hükümetinde, ordusunda ve güvenlik yapılarında görev yapan bazı yetkililer, soykırım niteliği taşıyan açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Washington yönetiminin Gazze'de yaşananlara müdahale etmediğini aktaran Bartov, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin desteği olmadan devam ettiremeyeceğini söyledi.

Bartov, "İsrail, bu ölçekte ve yoğunlukta bir operasyonu ancak ABD'nin sürekli desteğiyle sürdürebilirdi. Silah, ekonomik yardım ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto gücüyle sağlanan diplomatik koruma bu desteğin temel unsurları." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin Gazze'deki nüfusu bölgeden çıkarmayı hedeflediğine işaret eden Bartov, bu yaklaşımın etnik temizlikten soykırıma evrildiğini aktardı.

"Gazze'de yaşananlar, özel bir soykırım"

"Bazıları, (Gazze hakkında) söylediklerimin doğru olduğunu bildikleri için kendilerini rahatsız hissediyor," şeklinde konuşan Bartov, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak adlandırmak istemeyen bir kesim olduğunu ve yaşananların Yahudi Soykırımı (Holokost) ile ilişkilendirenler bulunduğuna dikkati çekti.

Bartov, "Yaşananlar, Holokost'a benzemiyor. Gazze'de yaşananlar Holokost değildir. Gazze'de yaşananlar, özel bir soykırımdır. Holokost'tan çok farklıdır, Birleşmiş Milletler'in (BM) soykırım tanımıyla örtüşmektedir." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki emellerinin ortada ve görünür olduğuna işaret eden Bartov, "Şu anda Gazze halkı toprakların yarısından daha az bir alanda yaşıyor. Barınakları yok, çadırlarda yaşıyorlar, altyapıları yok ve kimse bu konuda hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Bartov, Gazze'de varlıklı kesimler için bir tatil bölgesi oluşturulmasının planlandığını, Filistinlilerin bu düzen içinde düşük ücretli temizlik ve hizmet işlerinde görev alan, kalan zamanlarını ise "toplama kamplarını andıran sözde insani yardım merkezlerinde" geçireceği bir model öngörüldüğünü kaydetti.

"Sorunun kökeninde siyonizm var"

"İsrail: Ne Yanlış Gitti" kitabına dair değerlendirmelerde bulunan Bartov, sorunun temelini bulmak için 1948 yılına kadar geriye gitmek gerektiğine değindi.

Bartov, İsrail'in hiçbir zaman bir anayasaya sahip olmaması ve siyonizmin bir devlet ideolojisi haline gelmesinin "yanlış giden şeyler" arasında yer aldığını belirtti.

İsrail'in zamanla aşırılıkçılık, militarizm ve ırkçılıktan beslenerek nihayetinde soykırıma varan bir ideolojiye dönüştüğünün altını çizen Bartov, "Bu anlayışı destekleyen herkes, söz konusu siyasi ideolojinin eylemlerine ortak olur." ifadelerini kullandı.

Bartov, İsrail'in politikalar üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'de hem sağ hem de sol kesimde bu ülkeye verilen desteğe yönelik eleştirilerin arttığını, bu nedenle bazı kesimlerin İsrail'e mesafe koymak istediğini vurguladı.

Bu durumun İsrail açısından olumlu olabileceğini söyleyen Bartov, İsrail'in ABD'ye bağımlılığından kurtulması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartov: Gazze'dekiler özel bir soykırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bartov: Gazze'dekiler özel bir soykırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.