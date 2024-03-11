BARÜ\'de akademik kurul toplantıları sona erdi

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) gerçekleştirilen akademik kurul toplantıları sona erdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün akademik kurul toplantıları tamamlandı.
BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen 14 ayrı toplantıda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi.
Akademik birimlerin gelişim süreçlerinin aktarıldığı kurullarda ayrıca, ulusal ve uluslararası sıralamalarda gösterilen başarının sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması konusunda stratejiler ele alındı.
Fakülte ve bölümlerin yürüttüğü projeler, güncel çalışmalar, mezun öğrenciler ile ilişkilerin ele alındığı kurullarda, kalite ve sürdürülebilirlik ekseninde belirlenen hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Toplantılarda, kalite güvencesi sisteminin sürekli iyileştirilmesine dayanan bir dizi faaliyetle şekillenen 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde tüm paydaşların yer aldığı kapsamlı yaklaşımın benimsenmesi vurgulandı.
Tüm bileşenlerle ülkenin gelişim stratejileri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Uzun, öğrenci odaklı vizyon doğrultusunda 2024 yılı akademik kurul toplantılarında bir araya geldikleri öğretim elemanlarıyla birimlerin mevcut durumlarını değerlendirdiklerini kaydetti.
Kurum kültürü haline gelen kalite anlayışıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlara çıkararak üniversitedeki bilim iklimini güçlendirdiklerini aktaran Uzun, "Tüm paydaşlarımızla elde ettiğimiz başarılar ve öz potansiyelimize olan inancımızla yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yükseköğretim kurumları arasındaki küresel rekabette 'Biz de varız' diyerek göstermiş oldukları gayret ve sürece katkıları için her bir bileşenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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