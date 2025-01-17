Barzani ve Abdi Ortak Tutum İçin Bir Araya Geldi

Güncel

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nnin (IKBY) önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Lideri Mesud Barzani, Suriye Demokrarik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

KDP Lideri Mesud Barzani, Erbil'de omurgasını YPG terör örgütünün oluşturduğu SDG'nin Lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Barzani'nin Ofisi'nden açıklama yapıldı. Bölgedeki "Kürt tarafların nasıl ortak bir tutum segileyebileciğine dair görüş alışverişinde bulunulduğu" ifade edildi. Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, bu akşam Selahaddin'de Başkan Mesud Barzani tarafından kabul edildi. Toplantıda, Suriye'deki mevcut durum, güvenlik ve siyaset alanlarındaki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca, şu anda Suriye'deki Kürt taraflarının yeni gelişmelerle ilgili nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği ve Kürt taraflar arasında ortak bir duruş sergileyerek nasıl bir tutum belirlenebileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Suriye'deki Kürt taraflarının, herhangi bir dış müdahale olmaksızın ve barışçıl yollarla kaderlerini belirlemeleri gerektiği, haklarını teminat altına almak amacıyla birleştirerek ortak bir duruş sergileyip, yeni Suriye yönetimleriyle anlaşmalar ve mutabakatlar sağlamaları gerektiği vurgulandı. Kürt taraflarının barış ve istikrar unsuru olmaları, ayrıca Suriye'deki Kürt halkı ve diğer etnik grupların karşılaştığı trajedilerin bir daha yaşanmaması için çalışmaları gerektiği ifade edildi."