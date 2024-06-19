Başakşehir'de çocuklarını pencereden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Başakşehir'de çocuklarını pencereden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

Başakşehir'de bir kişi, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında alıkoyduğu 3 çocuğunu pencereden sarkıtarak atma tehdidinde bulundu. Yabancı uyruklu olan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayı gören mahalle sakinleri polise haber vermiş ve polis ile itfaiye ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri almıştı.

19.06.2024 21:33
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Başakşehir'de çocuklarını 3. katın penceresinden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı.

Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında alıkoyduğu 3 çocuğunu pencereden sarkıtarak atma tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu N.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Başakşehir'de dün akşam yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber vermişti.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açmıştı.

Zanlının aralıklarla çocuklarını pencereye çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görülmüştü.

Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edilmişti. Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Çocuklar anneleriyle birlikte ambulansa götürülmüştü.

Kaynak: AA

Ziya Gökalp, Başakşehir, İtfaiye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de çocuklarını pencereden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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