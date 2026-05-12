Başakşehir\'de Kolonya İmalathanesinde Yangın

Başakşehir'de 2 katlı kolonya imalathanesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altındaki otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, zabıta, UMKE, AFAD ve Kızılay ekibi ile ilçe belediyelerine ait su tankerleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir iş yerinde mahsur kalan kedi, bir kişi tarafından kurtarıldı.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 8 saatte söndürüldü.

Bölgede duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürerken, çok sayıda iş yerinde hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir patlama sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrardan girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık." dedi.

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok." ifadelerini kullandı.