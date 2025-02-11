Başakşehir\'de Öğrenciler Kar Yağışında Araçları Kurtardı

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BAŞAKŞEHİR'de etkisini arttıran kar yağışının ardından bazı araçlar yolda kaldı. Patinaj yapan araçları öğrencilerin ittirerek kurtardığı anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji'nin İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağışı uyarısının ardından Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu. İlçede okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler evlerine gönderildi. Trafiğe çıkan bazı araçlar karla kaplı yolda ilerleyemedi. Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde kar lastiği olmayan araçlar yokuştan çıkamadı. Araçların yardımına otobüs durağında bekleyen öğrenciler koştu. Yokuşta patinaj yaparak çıkamayan araçları ittiren öğrenciler araçların yolda kalmasını önledi.