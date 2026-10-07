Başakşehir'de okul saldırısında 2 öğrenci taburcu edildi, 5'in tedavisi sürüyor

Başakşehir'de okul saldırısında 2 öğrenci taburcu edildi, 5'in tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de bir ortaokula düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 öğrenci, tedavilerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden taburcu edildi. Saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı; hastanede 5 öğrencinin tedavisi sürüyor.
Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 öğrenci taburcu edildi.
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M.'nin, ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci de yaralanmıştı.
Olayın ardından ekiplerce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 2'si, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
5 öğrencinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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