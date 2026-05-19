Başakşehir\'de Oto Tamir Dükkanında Yangın

Başakşehir'de oto tamirci dükkanında bulunan tırda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'daki kapalı oto tamirci dükkanında bulunan tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçta başlayan alevler kısa sürede iş yerine sıçradı.

Dumanları gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri ile tır kullanılamaz hale geldi.