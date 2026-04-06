Başakşehir'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de Silahlı Saldırı

Başakşehir\'de Silahlı Saldırı
06.04.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de kafede oturan Cihan T., maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'de, kafede oturan Cihan T., yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, saldırıda yaralanan Cihan T.(24) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarı'nda saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.'ye, yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, müşteriler de panikle kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.