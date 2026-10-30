Başakşehir'de sürücü diğer aracın önünü kesince TEM'de trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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Başakşehir'de sürücü diğer aracın önünü kesince TEM'de trafik yoğunluğu oluştu

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Başakşehir\'de sürücü diğer aracın önünü kesince TEM\'de trafik yoğunluğu oluştu
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Başakşehir\'de sürücü diğer aracın önünü kesince TEM\'de trafik yoğunluğu oluştu
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Başakşehir TEM Otoyolu'nda 2 aracın sürücüleri arasında çıkan tartışmada sürücülerden biri diğerinin önünü kesip onu araçtan inmeye çağırdı. Otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken bekleyen sürücüler tarafları sakinleştirmeye çalıştı, yol kesen sürücü ayrılınca akış normale döndü.

BAŞAKŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan tartışma nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerden birinin diğer aracın önünü keserek sürücüyü araçtan inmeye çağırdığı olayda, diğer sürücüler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 2 aracın sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri, diğer aracın önünü keserek sürücüyü araçtan inmeye çağırdı. Bu sırada otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte bekleyen diğer sürücüler araçlarından inerek tartışan tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yolu kesen sürücünün olay yerinden ayrılmasıyla trafik akışı normale döndü. İki sürücü arasındaki tartışma ise seyir halindeyken devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
BaşakşehirOtomobilTrafikGüncelSon Dakika

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