Başakşehir\'de TIR Yangını Söndürüldü

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesindeki iş yerinin garajında park halindeki TIR'da yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'da bulunan iş yerinde meydana geldi. Kapalı durumda olan tamirhane olarak kullanılan iş yerinin garajındaki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.