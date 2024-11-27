Başakşehir'de çıkan yangın 2 binanın çatısına zarar verdi.
Altınşehir Mahallesi Günay Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
Üst katlarda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıktı.
Yangın, çevredekilerin bildirmesiyle gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayda, söz konusu 2 binanın çatısında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Yangın: 2 Bina Zarar Gördü - Son Dakika
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