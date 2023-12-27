Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması\'nda ödüller sahiplerini buldu

Başakşehir Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması"nda teknolojiye yön verecek yenilikçi fikirleriyle dereceye girenlere ödül verildi.

Belediyenin Şehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, 4 kategoride 804 proje arasından finale kalan yenilikçi fikirler tanıtıldı.

Sunuculuğunu gazeteci Hakan Çelik'in yaptığı ödül törenine yarışmacılar ve ailelerinin yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de katıldı.

Sahne şovlarının da yapıldığı törende "ortaokul", "lise" ve "üniversite" öğrencileri ile "öğretmen ve öğretim görevlileri" kategorilerinde dereceye giren projelerin sahiplerine toplam 750 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren projeler

Toplamda 4 kategoride dereceye giren projelerin sahipleri ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Ortaokul kategorisinde "DİSOKU" projesiyle yarışmaya katılan Emir Tuna Gizligider birincilik ödülünü kazandı. "Akıllı çöp kutusu" projesiyle Umut Alp ikinci olurken, "Doğal Afet Kiti" projesiyle Ceylin Çalışkan üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Lise kategorisinde Mehmet Açıkkaya "Görüntü İşleme Teknolojisiyle Çalışan Robot Kol" projesiyle birinci, Bilge Sevdik "Yolda Hipnoz Olma" projesiyle ikinci, Ali Kağan Demircioğlu "Rotor ve Statoru Zıt Yöne Dönen Rüzgar Türbini" projesiyle üçüncü oldu.

Üniversite kategorisinde birincilik ödülünü "Yangın Erken Tespit ve Müdahale Drone'u" projesiyle Hasan İnan kazanırken, "Lets Describe" projesiyle Ağa Saltıkalp ikinci, "DronesPençe" projesiyle Engin Eralp üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Öğretmen ve akademisyen kategorisinde ise birincilik ödülünü "Funly" projesiyle Resul Aydoğan aldı. Bu kategoride "HearKiddo" projesiyle Büşra Gökçe ikinci, "Tek Kullanımlık Yara Örtücü Çorap Matı: DİYAMAT" projesiyle Erdi Buluş üçüncülük ödülüne hak kazandı.

"Milli teknoloji hamlemize omuz veriyoruz"

Kartoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Yenilikçi fikirler yarışıyor" sloganıyla gerçekleştirdikleri yarışmaya ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını söyledi.

Kartoğlu, yenilikçi fikirler ve hayatı kolaylaştıran projelerle milli teknoloji hamlesine omuz verdiklerini belirterek, ülkenin katma değeri ileri teknoloji ürünleri üretmesi, dünyada her alanda söz sahibi olması için gençlere ve girişimciler destek verdiklerini ifade etti.

Yarışmada çıtayı her geçen gün yukarı çıkardıklarını vurgulayan Kartoğlu, "Yarışmamıza 804 proje başvuruda bulundu. Bu ilgi yarınlar adına, Türkiye Yüzyılı adına umutlarımızı artırıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere, yarışmamıza katılan tüm proje sahiplerini tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Yeter ki proje üretmeye ve geliştirmeye devam etsinler." diye konuştu.