Başarır Dikmen Pazarı\'nda esnafı dinledi, geçim derdine çözüm sözü verdi

Başarır Dikmen Pazarı'nda esnafı dinledi, geçim derdine çözüm sözü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'daki Dikmen Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başarır, herkesin ortak derdinin hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olduğunu belirterek geçim derdini kader olmaktan çıkaracak bir Türkiye kuracaklarını söyledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz bu düzene mecbur değiliz. Geçim derdini kader olmaktan çıkaracak, emeğin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.
YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eylül ayı saha çalışmaları kapsamında dün Ankara'daki Dikmen Pazarı'n giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:
"Dün akşam Ankara'da Dikmen Pazarı'ndaydık. Tezgahın başında esnafımızla, pazarın içinde vatandaşımızla sohbet ettik, alışverişimizi yaptık, dertleştik. Gördük ki herkesin derdi aynı: Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı. Biz bu düzene mecbur değiliz. Geçim derdini kader olmaktan çıkaracak, emeğin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."
Sizin düşünceleriniz neler ?