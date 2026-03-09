Başarır: Sınırlı Adalet ve Basın Özgürlüğü - Son Dakika
Başarır: Sınırlı Adalet ve Basın Özgürlüğü

09.03.2026 10:15
CHP'li Başarır, İBB davasında sınırlı adalet ve basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Haber: Oktay YILDIRIM/ Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB davasının duruşması öncesinde, "Bizim utanacak ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok, alnımız açık. Ama bu davayı, bu dosyayı 86 milyondan saklayanlar, insanları sınırlı bir şekilde salona alanların saklayacak çok şeyi var. Bugün, sınırlı adalet, sınırlı savunma ve sınırlı bir basın basın özgürlüğü var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

"Türk hukuk tarihinin, demokrasimizin en utanç verici davalarından bir tanesi. Tıpkı sıkıyönetim mahkemeleri gibi, tıpkı Ergenekon, Balyoz'da yaşadıklarımız gibi bugün de utanç verici bir dosyayı, davayı göreceğiz. Burada 400 insan yargılanıyor. Aileler ve akrabalar sınırlı bir şekilde alınıyor. Avukatlar, sınırlı bir şekilde alınıyor. Türkiye'den 20 gazeteci alınıyor. Siyasetçiler sınırlı bir şekilde alınıyor. Halk 1 kilometre uzağa sınırlı bir şekilde alınıyor. Sınırlı bir adalet var. Tam da Türkiye'yi tarif ediyor. Bakın burada TRT var niye geldi o araç? Hani canlı yayınlayacaktı. Devlet Bahçeli ne dediniz, 'Bu ülkenin cumhurbaşkanı' olabilir dediniz. 'Eski ve yeni adalet bakanı' olabilir dediniz. CHP kanun teklifi verdi, TRT'den bu utanç davası canlı yayınlansın diye. Ne oldu, reddetti MHP ve AKP. Bugün neden 86 milyon bu davayı görmüyor? Bizim utanacak, saklayacak hiçbir şeyimiz yok, alnımız açık. Ama bu davayı, bu dosyayı 86 milyondan saklayanlar, sınırlı bir şekilde insanları bu salona alanlar saklayacak çok şey var, utanıyorlar çünkü. Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Aslanlar gibi cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları savunmalarını yapacak. Her şeye cevap verecek."

"Dosyaya göre adalet olmaz, dosyaya göre savcı olmaz bunu 86 milyon bilsin"

Nasıl bir savunma olacak? Tabii ki siyasi bir savunma olacak. Çünkü siyasi bir korkudan dolayı tutuklandı o insanlar. Burada Türkiye'den saklanan bir salon var. Sol tarafa bakın, dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. Dünyanın en büyük duruşma salonunu, cezaevini ve adalet sarayını yapabilirsiniz. Ama o adalet sarayının içerisinde adalet yoksa, Beştepe'deki saraydan farkı yoksa, adalet sarayı Beştepe'deki saraydan talimatları alıyorsa bunların hepsi nafile. Dosyaya göre bina olmaz, dosyaya göre adalet olmaz, dosyaya göre savcı olmaz bunu 86 milyon bilsin. Burada basına bakın buz gibi bir havada gazeteciler görevini yapmak zorunda kalıyor ve Türkiye'den 20 tane gazeteci sadece içeri alınıyor. 20 gazeteci mi var Türkiye'de? Aslanlar gibi burada gelip takip edip yorumlarını halkla paylaşacak gazetecilerimiz var. Ama dediğim bugün, sınırlı adalet, sınırlı savunma, sınırlı bir basın basın özgürlüğü var."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

