Başbakan Carney, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine destek verdi, Rusya'ya uymasını istedi - Son Dakika
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Başbakan Carney, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine destek verdi, Rusya'ya uymasını istedi

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna enerji altyapılarına yönelik duyurulan ateşkese güçlü destek verdi. Carney, ateşkesteki rolü için Trump'a teşekkür edip Rusya'ya ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığı duyurulan ateşkesi "güçlü şekilde desteklediğini" bildirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Carney dün Trump ile telefonda görüştü.

Carney, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik sağlandığı açıklanan ateşkesteki rolü nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Kanada'nın "bu anlaşmayı güçlü şekilde desteklediğini" kaydeden Carney, Rusya'ya ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Axios'a yaptığı açıklamada, bu gelişmeden "haberdar olmadığını" ancak bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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