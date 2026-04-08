Başçiftlik\'te Nisan Karı

Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezi ile 1600 rakımlı Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede nisan ayında kar yağışı görüldü.
Binaların çatıları ile arazinin beyaza büründüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
