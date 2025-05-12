Başçiftlikte Anneler Günü Kutlaması

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediyesi tarafından Anneler Günü program düzenlendi.

Başçiftlik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından annelere karanfil dağıtıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bolat, "Anne şefkattir, merhamettir, en kıymetli varlığımızdır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Merhamet ve karşılıksız sevginin örneğidir anne. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.