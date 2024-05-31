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Başı boş köpeklerin boğuşmasını vatandaşlar sopa ile ayırdı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil İlçesi Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde, başı boş köpeklerin boğuşmasını vatandaşlar sopa ile ayırdı.

Olay, Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başı boş halde gezen köpekler bir anda boğuşmaya başladı. Köpeklerin biri diğerini parçalamaya çalışırken vatandaşlar sopa ve taşla müdahale etti. Bir süre uğraşan vatandaşlar köpekleri güçlükle ayırdı.