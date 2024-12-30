Başıboş Köpekler Dronuya Saldırdı

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Başıboş köpekler havadaki drona saldırdı

Görüntü çeken drone köpeklerin hedefi oldu

Esnaf Mesut Boru:

"Çocuk ve annesi vardı, biz kovaladık köpekleri onlar daha da fazla hiddetlendi"

"Drona da saldırdılar, zor yere indirdik"

"Esnafa da çok saldırıyorlar, çok başıboş köpek var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de başıboş köpekler, çekim yapan drona zıplayarak saldırırken, bölge esnafı bu tarz saldırıların sık yaşadığına dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde bulunan başı boş köpekler İhlas Haber Ajansı'nın çekim yapan dronuna saldırdı. Dronun inişe geçtiği anda zıplayarak havlamaya başlayan köpekler hem havadan hem de yerden kaydedildi. Yaklaşık 2 metre mesafeye inen dronu, zıplayarak indirmeye çalışan 3 başıboş köpek tedirgin etti. Köpekler tarafından paralanma ihtimalini göz önünde bulunduran muhabir, dronu uzak ve güvenli bir noktaya indirdi.

"Drona da saldırdılar, zor yere indirdik"

Öte yandan bölgede esnaf olan Mesut Boru, başı köpeklerin çevredeki vatandaşlar da zaman zaman saldırdığına dikkat çekti. Başı boş köpeklerle ilgili Boru, "Geçtiğimiz günler bir çocuk ve annesi vardı, biz kovaladık köpekleri onlar daha da fazla hiddetlendi. Gerekli yerleri aradık, toplayacağız diyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Drona da saldırdılar, zor yere indirdik. Esnafa da çok saldırıyorlar, çok başıboş köpek var. Hani hayvandır, seviyoruz ekmek, su veriyoruz ama gerçekten saldırıyorlar "dedi.