Başiskele'de Doğal Gaz Yangını - Son Dakika
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Başiskele'de Doğal Gaz Yangını

Başiskele\'de Doğal Gaz Yangını

İnşaat sırasında doğal gaz borusu delindi, yangın söndürüldü.

18.11.2024 13:17
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat çalışması sırasında, doğal gaz dağıtım borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Damlar Mahallesi Çetin Sokak'ta inşaat kazı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusu alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, boru hattından çıkan alevlerin çevreye zarar vermemesi için bölgeye su sıktı.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin gazı kesmesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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