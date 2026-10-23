BASK Başkanı Öğretici, 2008 sonrası memurların emekli aylığına ivedi çözüm istedi

(ANKARA) - BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının emekli aylığı bağlama oranlarındaki düşüş sorununa dikkati çekerek, bu durumun ivedilikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Öğretici, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2008 sonrası ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayan 5510 sayılı kanuna bağlı çalışanların emeklilikte aylık bağlama oranları daha da düşecektir. 5434 sayılı kanunda yer alan taban aylık alt sınırı 5510 sayılı kanunda kaldırılmıştır. Bu sorun ivedilikle çözülmelidir. Görülmeyen en büyük tehlike olan bu durum düzelene kadar mücadele edeceğiz."