Başkale'de Çığ Yol Kapatıyor

17.02.2026 12:33
Van'ın Başkale ilçesindeki Sualtı Mahallesi'nde çığ nedeniyle yollar kapandı, karla mücadele sürüyor.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki kırsal Sualtı Mahallesi'nin yolu, düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yer yer 10 metreyi bulan kar birikintilerinin olduğu bölgede, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki ve yaklaşık 400 kişinin yaşadığı İran sınırındaki Sualtı Mahallesi'nde ve bölgede son yılların en çetin kışının yaşandığı belirtiliyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede yolun 3 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan yol, mahallelinin ilçe merkeziyle bağlantısını kesti.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için günlerdir aralıksız çalışıyor. Dağların yamaçlarından geçen ve çığ riski taşıyan yolun sık sık kapanması, çalışmaları da zorlaştırıyor.

Yolun kapalı olduğu dönemlerde günlerce mahsur kalan mahalleli, yolun kısmen açıldığı zamanlarda ise yer yer 10 metreyi bulan kar yığınlarının arasından tehlikeli yolculukla ilçe merkezine ulaşmaya çalışıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden bölge halkı, çığ tehlikesi nedeniyle her kış benzer sıkıntıları yaşadıklarına değinerek, bölgeye alternatif ve daha güvenli bir yol yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA

