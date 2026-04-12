Başkale'de Kar Yağışı

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.
Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.
