Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, karakolda askerlerle bir araya geldi.

Cihangir, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ceyhun Köymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan ile Güzeldere Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Cihangir, zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Cihangir, personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.