Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Sinirli Mahallesi'nde Hizmet Mesaisi

12.02.2026 14:50  Güncelleme: 16:01
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sinirli Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaçları dinledi ve mahalledeki tadilat ve yenileme çalışmaları ile ilgili planlamalar yaptı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sinirli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Akın, "Mahallemizde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli düzenlemeleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kentimizin her noktasında vatandaşlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Başkan Akın, güne Sinirli Mahallesi'nde başladı. Mahalle Muhtarı Ahmet Deveci ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akın, talepleri dinledi ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Akın'a Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ve teknik ekip eşlik etti. Heyet, mahallede yapılması planlanan tadilat ve yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda yerinde incelemeler yaparak gerekli planlamaları oluşturdu.

Akın, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, talepleri doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Sinirli Mahallemizde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli düzenlemeleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kentimizin her noktasında vatandaşlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çetin Akın, Belediye, Güncel, Son Dakika

