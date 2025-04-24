Başkan Akpolat, 23 Nisan'da Adalar'da Denetim Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçenin sokaklarında, orman yollarında ve meydanlarında denetime çıktı. Akpolat, "Adalar'ın geçmişine saygımızla, geleceğine sahip çıktık. At sırtında sadece orman yollarını değil, insanlarımızla kurduğumuz gönül bağlarını da güçlendirdik" dedi.

Başkan Akpolat, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aya Yorgi Kilisesi'ne ziyarete gelenler dolayısıyla daha da kalabalıklaşan ilçede sahaya indi. Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atlı Zabıta Birimi'ne ait bir atın üzerinde denetime çıktı.

Günün ilerleyen saatlerinde Akpolat, Adalar Belediye Meclisi üyeleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte Büyükada'nın dört bir yanını dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı, Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti ve devam eden imza kampanyasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Akpolat, denetimlerine ilişkin olarak, "Bugün, Adalar'ın geçmişine saygımızla, geleceğine sahip çıktık. At sırtında sadece orman yollarını değil, insanlarımızla kurduğumuz gönül bağlarını da güçlendirdik" diye konuştu.