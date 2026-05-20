Başkan Altay: Türkiye’nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya anlatmalıyız

20.05.2026 12:43
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bakü’deki 13. Dünya Kentsel Forumu’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla Türkiye’yi her platformda temsil ettiklerini belirtti. Altay, UCLG başkanlık seçimlerinde Konya’nın aday olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin belediyecilik vizyonunun dünyaya anlatılması gerektiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları vizyonla Türkiye'yi her platformda temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya anlatmamız lazım." dedi.

Altay, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

Temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Altay, hem Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla toplantılarda yer aldığını ifade etti.

Altay, UCLG'nin dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu söyleyerek, "240 bin üyemizle, merkezi Barselona'da bulunan ve dünyanın 7 bölgesinde örgütlenmiş bu yapının seçimleri 25 Haziran'da Fas'ta yapılacak. Konya ve Meksiko başkanlık için aday. Ülkemizi temsil etmek için gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

WUF13 kapsamında önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Altay, küresel sistem ile yerel yönetimlerin bir araya geldiği platformların önemine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerisinde kalındığını ifade eden Altay, yerel paydaşlar olmadan bu hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Altay, büyükşehir belediyelerinin uluslararası kurumlar ve finans kuruluşlarıyla temas kurabildiğini ancak küçük ölçekli belediyeler açısından forumun önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Konya'nın özellikle sosyal konut alanındaki çalışmalarını forumda paylaşma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Konya'da sosyal konut projelerini şehrin bütününe yayılan ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanlarda hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Altay, yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğinin, şehir planlaması ve sosyal alanların inşasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü çok fazla arttı. Türkiye bu yıl NATO Liderler Zirvesi'ne, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne, COP31'e ev sahipliği yapacak. Biz de yerelde, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla ülkemizi her platformda temsil etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

UCLG seçimlerinde yeniden başarı elde etmeyi umut ettiklerini kaydeden Altay, "Türkiye'nin belediyecilik vizyonunu tüm dünyaya anlatmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

