Başkan Arı'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Arı'dan Kurban Bayramı Mesajı

27.05.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rasim Arı, bayramların birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Arı, mesajında, bayramların, paylaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen Arı, mazlum coğrafyalardaki acıların son bulmasını temenni etti.

Tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik eden Arı, şunları kaydetti:

"Kurban, teslimiyetin ve samimiyetin karşılığında Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel zamanlardır. İhtiyaç sahiplerini hatırladığımız, paylaşmanın bereketini hep birlikte hissettiğimiz bir bayram olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmayı ihmal etmeyelim."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Arı'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:15:55. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Arı'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.