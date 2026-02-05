Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Doğal Yaşam Merkezi'ne Ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ataç, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen tedavi, bakım, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Yetkililerden yönetilen sürece ilişkin bilgi alan Ataç, hayvanların yaşam hakkını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. Ataç, "Doğal Yaşam Merkezimizde sahipsiz hayvanların sağlıklı, güvenli ve insanca koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için büyük bir emek veriliyor. Burada yapılan her çalışma, bizim için yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda önemli bir vicdani sorumluluktur" dedi.

"47 bin 151 hayvanın tedavisini gerçekleştirdik"

Merkezde yürütülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini vurgulayan Başkan Ataç, "2009 yılından 2026 Ocak ayı sonuna kadar Doğal Yaşam Merkezimizde 47 bin 151 hayvanın tedavisini gerçekleştirdik, 27 bin 105 hayvanın kısırlaştırılmasını sağladık ve 14 bin 804 canı yeni yuvasına kavuşturduk. Bu veriler, Tepebaşı Belediyesi olarak sahipsiz hayvanların sağlığı ve refahı için kararlılıkla ve uzun soluklu bir anlayışla çalıştığımızın açık göstergesidir" diye konuştu.

Ataç, Doğal Yaşam Merkezi'nde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Tepebaşı Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğini vurguladı.