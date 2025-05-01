Başkan Ataç, KWS Türk Eskişehir Fabrikasını Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, fabrika ziyaretleri kapsamında KWS Türk Eskişehir Fabrikası yetkilileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikalara ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ataç bu kapsamda KWS Türk Eskişehir Fabrikası Satış Genel Müdürü Marc Dittrich, Üretim Genel Müdürü Mustafa Balta, İdari İşler Müdürü Figen Bektemir, Fabrika ve Projeler Müdürü Basri Şanlı ve fabrika çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Ataç'a ziyaretinde tarımsal üretim süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Fabrika yetkilileri, Ataç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nun eşlik ettiği Ataç da fabrika yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.