Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Berat Kandili'nde Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Berat Kandili'nde Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

03.02.2026 09:11  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve kandil simidi ikramında bulundu.

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Camii'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Başkan Aydın, bu özel gecenin Osmangazi'ye, Bursa'ya ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini diledi.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkat çeken Aydın, "Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan başlayacak. Allah önce Ramazan'a ardından da Ramazan Bayramı'na eriştirsin" dedi.

Programa katılan vatandaşlar ise Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kandil Simidi, Berat Kandili, Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Berat Kandili'nde Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Berat Kandili'nde Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.