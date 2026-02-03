Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Berat Kandili'nde Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Camii'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Başkan Aydın, bu özel gecenin Osmangazi'ye, Bursa'ya ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini diledi.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkat çeken Aydın, "Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan başlayacak. Allah önce Ramazan'a ardından da Ramazan Bayramı'na eriştirsin" dedi.

Programa katılan vatandaşlar ise Başkan Aydın'a teşekkür etti.