Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Seyitli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Seyitli'yi Ziyaret Etti

11.01.2026 17:09  Güncelleme: 18:15
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak yeni projeleri ve halı sahayı inceleyip çocuklarla maç yaptı.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı'nda bulunan Seyitli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa süre önce mahalleye kazandırılan halı sahayı inceleyen Balaban, maç yapan çocukların coşkusuna ortak oldu.

Yeni yılda da mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Balaban'a, Seyitli ziyaretinde Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti.

Ziyaret kapsamında mahallede tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projelere ilişkin mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

İlk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulan halı sahayı gezen Balaban, burada incelemeler yaptı. İncelemeler sırasında sahada maç yapan çocuklarla bir araya gelen Balaban, eğlenceye ortak oldu.

Daha sonra, hayırsever bir iş insanı ile belediyenin katkılarıyla kadınlar için yapılan ibadet yerini ziyaret eden Balaban, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin devamında mahallede yapılması planlanan projeler yerinde değerlendirilirken, mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin hızlıca çözümü için not alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

