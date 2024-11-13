Başkan Doğan, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde Özel Bireyleri Ziyaret Etti

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni eğitim öğretim döneminde Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan özel bireyleri ziyaret etti. Başkan Doğan, "Özel bireylerimizle her zaman yan yana olacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Kuaförlük, berberlik, halıcılık, el işi, tekstil gibi birçok mesleki atölyede eğitim gören özel bireyleri, Başkan Doğan da yalnız bırakmadı. Akademiye ziyaret gerçekleştiren Başkan Doğan ile özel öğrenciler arasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Doğan, atölyeleri gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi.

"Size sarılmak en güzel duygulardan biri"

2019 yılından bu yana özel bireyler için çalıştıklarını belirten Doğan, "Size sarılmak, sizinle vakit geçirmek en güzel duygulardan biri. Engelsiz Yaşam Akademi'mizde yeni eğitim öğretim dönemine başlayan özel öğrencilerimizi ziyaret ettik, birlikte keyifli vakit geçirdik. Akademimizin mesleki gelişim atölyelerinde eğitim görerek gelişen ve sosyalleşen özel öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yan yana olacağız" diye konuştu.